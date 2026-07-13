Un uomo di 87 anni è stato incarcerato in un carcere toscano, portando a quattro il numero di detenuti ultraottantenni nel sistema penitenziario regionale. La notizia si aggiunge a casi precedenti di persone con disabilità o in gravidanza che sono state rinchiuse in strutture carcerarie. Le condizioni di Sollicciano continuano a essere oggetto di attenzione, con criticità legate alla gestione e alle risorse disponibili.

Firenze, 13 luglio 2026 – Disabili. Donne incinte. Ora anche un ottuagenario. Alle carenze, ormai note, di Sollicciano, si sommano quelle di un sistema che si annoda su stesso. Con una mano, la magistratura sequestra le sezioni invivibili per detenuti e guardie che ci lavorano; con l’altra, continua ad alimentare il sovraffollamento di una struttura che rasenta il collasso seguendo una burocrazia cieca, che esegue quello che va eseguito anche laddove la legge prevederebbe delle alternative. Quelle alternative che non ha percorso un 87enne proveniente dall’albergo popolare, che con una condanna definitiva per un furto su auto, è stato prelevato e portato nel penitenziario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Finisce in carcere a 87 anni: un altro caso a Sollicciano

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