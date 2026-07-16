Giulio Zeppieri si ferma ancora | nuova operazione al polso sinistro Stagione finita?

Da oasport.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giulio Zeppieri si è sottoposto a un'altra operazione al polso sinistro dopo essere rimasto fermo dallo scorso aprile. La nuova procedura ha portato alla sospensione dell’attività agonistica per il tennista. La stagione è considerata terminata, secondo quanto comunicato. Zeppieri aveva già subito un intervento in precedenza, e questa nuova operazione conferma il prolungarsi del suo stop. La data di ripresa non è ancora stata comunicata.

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Giulio Zeppieri, fermo dallo scorso aprile, ha annunciato di essersi sottoposto ad un’altra operazione al polso sinistro. Il tennista romano non è nuovo purtroppo a infortuni di questo genere, infatti era già finito sotto i ferri nel 2024 sempre per un problema al polso saltando di fatto per intero la seconda metà della stagione e dovendo ripartire quasi da zero nel 2025. “ Ciao ragazzi. Il dolore al polso è tornato e sono stato quindi costretto a un nuovo intervento chirurgico. L’operazione è andata bene e non vedo l’ora di tornare a lavorare per il rientro in campo. Grazie a chi, in questi mesi, si è interessato alla mia situazione e mi ha fatto sentire il suo supporto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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