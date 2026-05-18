Bagnaia dolente al polso sinistro per l'incidente al GP in Catalogna | Qualcosa non è nella posizione corretta

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pilota della Ducati ha subito un incidente durante il Gran Premio in Catalogna, riportando dolore al polso sinistro. Dopo gli esami, non sono state riscontrate fratture o lesioni evidenti, ma il pilota riferisce di sentire che qualcosa non è nella posizione corretta. Porta ancora i segni dello spaventoso impatto avvenuto a Montmelò, e si attende una valutazione più approfondita per capire meglio la natura del dolore.

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Il pilota della Ducati porta addosso ancora i segni dello spaventoso impatto in MotoGP al Montmelò. Gli esami non hanno evidenziato fratture o lesioni evidenti ma il campione piemontese avverte altro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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