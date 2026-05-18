Bagnaia dolente al polso sinistro per l'incidente al GP in Catalogna | Qualcosa non è nella posizione corretta
Il pilota della Ducati ha subito un incidente durante il Gran Premio in Catalogna, riportando dolore al polso sinistro. Dopo gli esami, non sono state riscontrate fratture o lesioni evidenti, ma il pilota riferisce di sentire che qualcosa non è nella posizione corretta. Porta ancora i segni dello spaventoso impatto avvenuto a Montmelò, e si attende una valutazione più approfondita per capire meglio la natura del dolore.
Il pilota della Ducati porta addosso ancora i segni dello spaventoso impatto in MotoGP al Montmelò. Gli esami non hanno evidenziato fratture o lesioni evidenti ma il campione piemontese avverte altro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: brutto incidente per Bagnaia, altra bandiera rossa
Leggi anche: Gp Catalogna: vince Di Giannantonio. Bruttissimo incidente per Marquez, cadono anche Bagnaia, Marini e Zarco
Bagnaia dolente al polso sinistro per l’incidente al GP in Catalogna: Qualcosa non è nella posizione correttaLa preparazione di Francesco Bagnaia in vista del prossimo appuntamento al Mugello potrebbe complicarsi per quanto accaduto nell'ultimo Gran Premio sul tracciato del Montmelò. Il pilota Ducati dovrà s ... fanpage.it
Bagnaia: Forse devo far ricontrollare il polso, qualcosa non è nella posizione correttaQualche acciacco per Pecco Bagnaia dopo l'incidente con Zarco e Marini nel GP Catalunya: a margine dei test di Barcellona, il torinese ha parlato delle sue condizioni fisiche in vista del prossimo app ... sport.sky.it
Hai dolore alla mano, formicolii o perdita di forza? Non sempre è colpa del tunnel carpale. Venerdì 29 Maggio Ore 20:30 Poliambulatorio Moove Una serata gratuita dedicata ai problemi di mano e polso, per capire meglio cause, diagnosi e possibilità facebook