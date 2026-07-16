Giuliano Simeone si commuove parlando di Messi | Ha 39 anni eppure

Da video.gazzetta.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo la vittoria dell'Argentina in semifinale contro l'Inghilterra, Giuliano Simeone si è commosso parlando di Messi. Ha sottolineato che, nonostante i 39 anni e molti trofei conquistati, il giocatore continua a voler competere ad alti livelli. Le sue parole si sono concentrate sulla determinazione e sulla passione che Messi dimostra ancora in campo, anche in età avanzata. Simeone ha espresso emozione nel commentare la voglia di mettersi in gioco del campione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo la vittoria dell'Argentina nella semifinale del Mondiale contro l'Inghilterra, Giuliano Simeone si è commosso parlando di Messi e della sua voglia di competere ad altri livelli nonostante l'età e i tantissimi trofei già vinti in carriera. . 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

giuliano simeone si commuove parlando di messi ha 39 anni eppure
© Video.gazzetta.it - Giuliano Simeone si commuove parlando di Messi: "Ha 39 anni, eppure..."
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Messi sembra più giovane di De Bruyne, eppure ha 39 anni mentre De Bruyne 35 (Massimo De Luca)

Adriana Volpe al GF si commuove parlando della figlia: “Mi ha cambiata, ha una bontà contagiosa nel vedere le cose”Durante una conversazione in un reality show, una nota conduttrice si lascia andare alle emozioni parlando della propria figlia.

Argomenti più discussi: Leo, un altro miracolo in undici minuti d'amore; Dalla rimonta del Belgio al folle ribaltone argentino: quando l'Hydration Break stravolge le partite; Pulisic lancia gli Usa: Crediamo di poter vincere questo Mondiale. E su Balogun...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web