Giuliano Simeone si commuove parlando di Messi | Ha 39 anni eppure

Notizia in breve

Dopo la vittoria dell'Argentina in semifinale contro l'Inghilterra, Giuliano Simeone si è commosso parlando di Messi. Ha sottolineato che, nonostante i 39 anni e molti trofei conquistati, il giocatore continua a voler competere ad alti livelli. Le sue parole si sono concentrate sulla determinazione e sulla passione che Messi dimostra ancora in campo, anche in età avanzata. Simeone ha espresso emozione nel commentare la voglia di mettersi in gioco del campione.