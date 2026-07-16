Giuliano Simeone si commuove parlando di Messi | Ha 39 anni eppure
Dopo la vittoria dell'Argentina in semifinale contro l'Inghilterra, Giuliano Simeone si è commosso parlando di Messi. Ha sottolineato che, nonostante i 39 anni e molti trofei conquistati, il giocatore continua a voler competere ad alti livelli. Le sue parole si sono concentrate sulla determinazione e sulla passione che Messi dimostra ancora in campo, anche in età avanzata. Simeone ha espresso emozione nel commentare la voglia di mettersi in gioco del campione.
Dopo la vittoria dell'Argentina nella semifinale del Mondiale contro l'Inghilterra, Giuliano Simeone si è commosso parlando di Messi e della sua voglia di competere ad altri livelli nonostante l'età e i tantissimi trofei già vinti in carriera. . 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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