Adriana Volpe al GF si commuove parlando della figlia | Mi ha cambiata ha una bontà contagiosa nel vedere le cose

Durante una conversazione in un reality show, una nota conduttrice si lascia andare alle emozioni parlando della propria figlia. Racconta di come il modo in cui la bambina vede il mondo abbia influenzato anche lei, portandola a cambiare prospettiva. La donna sottolinea la bontà naturale della figlia, descrivendola come un esempio di contagiosa positività. La discussione si svolge davanti a un pubblico, con l’intervento di un collega che ascolta attentamente.

Adriana Volpe si commuove parlando di sua figlia Gisele con Raimondo Todaro. La conduttrice dichiara che il mondo in cui sua figlia guarda il mondo, pian piano, è diventato anche il suo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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