I Carabinieri Forestali di Giugliano in Campania hanno denunciato 21 persone per abbandono di rifiuti e ritirato diverse patenti durante controlli mirati. Le operazioni si sono concentrate sulla repressione degli sversamenti illeciti, con verifiche sul territorio. Non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti o sui quantitativi di materiali sequestrati. L’attività fa parte di un’azione continua per contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti.

Giugliano in Campania, stretta contro gli sversamenti illeciti: 21 persone denunciate e patenti ritirate. Controlli contro l’abbandono dei rifiuti. Nel corso del primo semestre del 2026, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria 21 persone ritenute responsabili di abbandono di rifiuti nel territorio comunale di Giugliano in Campania. L’attività investigativa è stata avviata per contrastare il fenomeno degli sversamenti illegali nelle aree periurbane e nell’agro giuglianese, particolarmente colpiti dal deposito incontrollato di rifiuti. A diffondere la notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Rifiuti abbandonati a Giugliano, 21 denunciati dai Carabinieri Forestali

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Rifiuti abbandonati a Giugliano, 21 denunciati dai Carabinieri Forestali

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