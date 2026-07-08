Rifiuti abbandonati a Giugliano 21 denunciati dai Carabinieri Forestali

Da puntomagazine.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I Carabinieri Forestali di Giugliano in Campania hanno denunciato 21 persone per abbandono di rifiuti e ritirato diverse patenti durante controlli mirati. Le operazioni si sono concentrate sulla repressione degli sversamenti illeciti, con verifiche sul territorio. Non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti o sui quantitativi di materiali sequestrati. L’attività fa parte di un’azione continua per contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti.

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Giugliano in Campania, stretta contro gli sversamenti illeciti: 21 persone denunciate e patenti ritirate. Controlli contro l’abbandono dei rifiuti. Nel corso del primo semestre del 2026, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria 21 persone ritenute responsabili di abbandono di rifiuti nel territorio comunale di Giugliano in Campania. L’attività investigativa è stata avviata per contrastare il fenomeno degli sversamenti illegali nelle aree periurbane e nell’agro giuglianese, particolarmente colpiti dal deposito incontrollato di rifiuti. A diffondere la notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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