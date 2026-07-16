Il senatore ha espresso preoccupazione per le espropriazioni di proprietà private da parte di amministrazioni di sinistra, definendole “giù le mani dalla casa”. Ha inoltre criticato le direttive europee legate alle politiche green, definendole “eurofollia”. La sua posizione evidenzia l’opposizione alle misure che, secondo lui, minaccerebbero i risparmi e i sacrifici degli italiani, sottolineando il contrasto tra le politiche europee e le decisioni delle amministrazioni locali di sinistra.

Non c’è pace per i risparmi e i sacrifici degli italiani, stretti nella morsa tra le euro-follie green di Bruxelles e il dirigismo ideologico delle amministrazioni locali di sinistra. A lanciare l’allarme è il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che raccogliendo l’appello di Confedilizia ha denunciato con forza l’inquietante ipotesi del Comune di Firenze di requisire le case private sfitte, definendolo un grave e incostituzionale precedente. E ha respinto i richiami della Commissione europea sulla direttiva “Case Green” che minaccia di imporre costi insostenibili alle famiglie. Casa, la sinistra all’assalto della proprietà privata: la denuncia di Gasparri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giù le mani dalla casa, l’allarme di Gasparri contro gli “espropri” di sinistra e l’eurofollia delle direttive green

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