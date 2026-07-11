Il segretario generale della Cisl Scuola Toscana Nord ha criticato la Cgil, affermando che ci sono molte proteste ma nessun risultato concreto. Ha sottolineato che sul futuro della scuola non devono esserci strumentalizzazioni, soprattutto in questa fase di riordino degli istituti tecnici. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensione tra le sigle sindacali, con accuse di mancanza di azioni concrete da parte della Cgil.

Sul futuro della scuola niente strumentalizzazioni. E’ il messaggio forte e chiaro lanciato dal segretario generale Cisl Scuola Toscana Nord, Gian Michele Mostardini in questa fase delicatissima che riguarda il riordino degli istituti tecnici. "Le scuole del nostro territorio chiedevano soprattutto una cosa – sottolinea Mostardini –: che eventuali innovazioni ordinamentali fossero accompagnate da equilibrio, gradualità e attenzione agli effetti concreti sull’organizzazione delle istituzioni scolastiche. Le modifiche presentate dal Ministero dimostrano che questo obiettivo può essere raggiunto quando il confronto viene affrontato con spirito costruttivo e con la volontà di migliorare i provvedimenti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Giù le mani dalla scuola. Le accuse di Cisl alla Cgil: "Tante proteste, zero fatti"

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