. Era un normale pomeriggio d’estate. In reparto regnava quella calma apparente che chi lavora in corsia conosce bene: pazienti che passeggiano lentamente nei corridoi, qualche chiacchiera tra una stanza e l’altra e la routine che scandisce il turno. Come ogni sera, mi preparavo alla distribuzione della terapia prima della cena. Guanti, mascherina, capelli raccolti al volo e carrello pronto. Entravo nelle stanze con il mio solito sorriso: “Buonasera, ecco le vostre immancabili caramelle delle 18”, scherzavo consegnando farmaci e insulina. Poi, all’improvviso, il silenzio si è spezzato.. Dalla stanza 406 una voce disperata ha attraversato il corridoio: “Aiuto! Mia madre sta soffocando!” In quell’istante il tempo ha cambiato ritmo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - “Giovedì in Corsia”: una vita tra le mie mani

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