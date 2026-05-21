Durante una partita di padel a Napoli, un uomo si è accasciato al suolo a causa di un infarto. Sul posto si trovava un'infermiera dell'Unità operativa complessa di Neurochirurgia, che ha prontamente iniziato le manovre di emergenza e ha contribuito a stabilizzare la vittima in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Questa vicenda ha portato il direttore generale dell’ospedale Cardarelli di Napoli a ricevere la professionista, riconoscendo il suo intervento tempestivo e decisivo.

Tempo di lettura: 2 minuti Il direttore generale dell’ospedale Cardarelli di Napoli, Antonio d’Amore, ha ricevuto la dottoressa Natascia Maraniello, infermiera dell’Uoc di Neurochirurgia, che martedì scorso ha salvato la vita ad un uomo accasciatosi al suolo durante una partita di padel a Napoli. Attualmente, la persona è assistita nel reparto di Cardiologia ed è stata trattata per infarto con una procedura mininvasiva. d’Amore si è congratulato con l’operatrice a nome di tutto l’ospedale. La professionista si trovava nel campo di padel adiacente a quello in cui si è verificato l’episodio quando è stata attirata dalla confusione generatasi e dalla preoccupazione degli amici dell’uomo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Infarto mentre gioca a padel, infermiera gli salva la vita

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