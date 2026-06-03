L'Inter valuta i possibili movimenti di mercato in vista della prossima stagione. Il Real Madrid avrebbe mostrato interesse per il difensore della squadra nerazzurra, mentre sono in corso trattative per un centrocampista. La società sta considerando eventuali cessioni e acquisti per rafforzare la rosa, con particolare attenzione alle aree di difesa e centrocampo. La campagna di mercato si concentra su eventuali uscite e inserimenti mirati.

A poche settimane dalla fine del campionato, l’ Inter è proiettato alla prossima stagione, pensando a importanti ritocchi nella propria rosa. Infatti, dopo il rinnovo di Cristian Chivu, di cui la comunicazione ufficiale sarà solo una formalità, e la proposta di prolungamento di contratto per De Vrij, il club guarda al futuro, valutando importanti colpi di mercato. Tra le uscite della prossima stagione ci sarà Francesco Acerbi, pronto a salutare la squadra e Matteo Darmian, finito nel mirino del Torino. Anche Frattesi probabilmente lascerà il club ma la destinazione non è ancora nota, mentre non c’è nessuna certezza riguardo al futuro di Alessandro Bastoni. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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© Forzainter.eu - Inter, tra entrate e uscite: Dumfries nel mirino del Real Madrid, mentre continuano le trattative per Palestra

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¿Solo 25 millones por Denzel Dumfries El FC Barcelona no puede dejar pasar esta oportunidad

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