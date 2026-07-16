Giorgia Meloni contro la palude Chi vuole affossare la nuova legge elettorale

Un parlamentare ha accusato chi tenta di bloccare la nuova legge elettorale di operare in modo poco trasparente, insinuando interferenze e manovre occulte. Secondo fonti vicine ai lavori parlamentari, ci sarebbero tentativi di sabotare il testo attraverso pratiche non chiare, con l’obiettivo di mantenere lo status quo. Non sono stati forniti nomi o dettagli specifici sulle persone coinvolte. La discussione sulla legge continua tra scontri e tentativi di mediazione.

Flementare, Watson: perché esiste (con e senza «regie» particolari: che ovviamente ci sono, ma il risultato può essere ottenuto in modo apparentemente casuale) una speranza che circola da mesi negli angoli meno illuminati dei palazzi romani. Si tratta della speranza di un governo Meloni indebolito e costretto a otto-nove mesi sulla difensi va. A quel punto, come conseguenza, ci sarebbe – ecco a cosa si punta – non una vittoria piena della sinistra nel 2027, quello sarebbe francamente troppo da ottenere, ma un pareggio-pantano. Gli inglesi parlano di «hung parliament», di parlamento sospeso in quanto privo di maggioranza. Il mantenimento della vecchia legge elettorale è lo strumento «perfetto» per arrivare a quel risultato: a occhio e croce, il centrodestra vincerebbe nei collegi del Nord, ma perderebbe in quelli del Sud. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Giorgia Meloni ha incontrato Bianca Leonardi, giornalista di , aggredita mentre lavorava.

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