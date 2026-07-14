Legge elettorale Meloni | Ci abbiamo provato Ha vinto di nuovo la palude

Il governo ha tentato di reintrodurre le preferenze nella legge elettorale, dopo oltre 30 anni di liste bloccate. Tuttavia, il tentativo non è andato a buon fine e il progetto è stato respinto. La leader ha commentato che la “palude” ha prevalso, sottolineando la difficoltà di modificare il sistema elettorale attuale.

ROMA – “Ci abbiamo provato. Ha vinto di nuovo la palude. Abbiamo provato a reintrodurre le preferenze nella legge elettorale dopo più di 30 anni di liste bloccate. Abbiamo chiesto che si votasse con voto palese e che ognuno mettesse la faccia sul suo voto, ma le opposizioni hanno voluto il voto segreto. Il risultato dice che la sinistra e le opposizioni hanno votato compattamente contro. Ma anche nella maggioranza sono mancati diversi voti, e su questo serve una riflessione. L’emendamento è stato respinto per un solo voto. Un’occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci”. Così sulla sua pagina Facebook la premier Giorgia Meloni (foto), che poi aggiunge: “La scena dell’opposizione che esulta come se avesse vinto un Mondiale per aver impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari dice tutto”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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La maggioranza ha sfiduciato Meloni sulla legge elettorale che voleva imporre per blindare il proprio potere. Altro che governo compatto: dopo quattro anni senza risposte su salari, sanità e costo della vita, esplodono anche le loro divisioni interne. Meloni si di x.com

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