A settembre, Patrizia Giorgi guiderà il nuovo liceo classico Galileo-Michelangiolo, nato dalla fusione di due storici istituti fiorentini. La scuola, recentemente costituita, ha coinvolto reazioni contrastanti tra studenti e insegnanti. Giorgi ha dichiarato che il legame tra le due realtà sarà rafforzato dal sapere condiviso. La fusione ha suscitato polemiche, ma la dirigente scolastica sottolinea l’importanza di unire le risorse per offrire un’offerta formativa più ampia.

Sarà Patrizia Giorgi, al suono della prima campanella di settembre, a prendere il timone del ’nuovo’ liceo classico Galileo-Michelangiolo, nato da poco - non senza polemiche - dalla fusione di due istituti fiorentini di lungo corso, caratterizzati da una storica rivalità. Con Liliana Gilli, storica dirigente del Galileo per undici anni, sulla strada della pensione (dal 31 agosto) e con Federica Gambogi diretta al Beato Angelico, la scelta è ricaduta sulla giovane dirigente, poco più che 40enne, che arriva da fuori Firenze - dal 2020 Giorgi ha diretto l’istituto comprensivo di Reggello - ma con alle spalle un curriculum coerente con l’indirizzo del liceo (negli ultimi anni è stata tutor per il Dipartimento degli studi umanistici e della formazione di Unifi). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giorgi al ’nuovo’ Galileo-Miche: "A unire le due realtà sarà il sapere"

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