Una maturità da 100 e lode Il Miche al primo posto Bene Galileo Peano e Salvemini

Notizia in breve

Gli studenti delle scuole superiori hanno conseguito risultati eccellenti agli esami di maturità. Il liceo Michelangiolo ha ottenuto sette voti di 100 e lode e diciassette di 100. Il liceo Galileo ha registrato cinque voti di 100 e lode e cinque di 100. Il liceo Peano ha avuto sedici studenti con voti massimi, mentre il Salvemini-Duca d’Aosta ha conseguito otto voti di 100 e lode. I risultati sono stati comunicati ufficialmente.