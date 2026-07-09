Una maturità da 100 e lode Il Miche al primo posto Bene Galileo Peano e Salvemini
Gli studenti delle scuole superiori hanno conseguito risultati eccellenti agli esami di maturità. Il liceo Michelangiolo ha ottenuto sette voti di 100 e lode e diciassette di 100. Il liceo Galileo ha registrato cinque voti di 100 e lode e cinque di 100. Il liceo Peano ha avuto sedici studenti con voti massimi, mentre il Salvemini-Duca d’Aosta ha conseguito otto voti di 100 e lode. I risultati sono stati comunicati ufficialmente.
Sette cento e lode e diciassette cento al classico Michelangiolo, cinque cento e lode e cinque cento al classico Galileo, sedici eccellenze complessive al Peano, otto voti massimi tra cento e cento e lode al Salvemini-Duca d’Aosta. Si chiude con un bilancio ricco di risultati di prestigio la Maturità 2026 nelle scuole fiorentine, dove i voti più alti si concentrano, come sempre, soprattutto nei licei. Ma non mancano anche tra i neo-diplomati dei tecnici e dei professionali. Per i 7.891 maturandi della Città metropolitana di Firenze cala così il sipario su un percorso iniziato il 18 giugno con la prima prova di italiano e concluso in questi giorni con gli ultimi colloqui orali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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