A Firenze Galileo e le sue creazioni rivivono con la realtà virtuale e aumentata di GalileoLiveMuseum
A Firenze, Galileo e le sue invenzioni tornano a essere protagonisti grazie a un progetto di realtà virtuale e aumentata chiamato GalileoLiveMuseum. Questo museo digitale permette ai visitatori di esplorare il patrimonio storico e scientifico legato a Galileo attraverso esperienze immersive. L'iniziativa si propone di offrire nuovi modi di accesso, apprendimento e interazione con le opere e le idee del scienziato, utilizzando le tecnologie più avanzate nel settore digitale.
GalileoLiveMuseum nasce con l’obiettivo di sperimentare modalità innovative di accesso, apprendimento e interazione con il patrimonio storico-scientifico attraverso le tecnologie immersive. Il progetto trasforma il Museo Galileo in un ecosistema digitale integrato, capace di accompagnare il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Presentazione del libro Galileo. Alle origini della scienza moderna
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