A Firenze Galileo e le sue creazioni rivivono con la realtà virtuale e aumentata di GalileoLiveMuseum

A Firenze, Galileo e le sue invenzioni tornano a essere protagonisti grazie a un progetto di realtà virtuale e aumentata chiamato GalileoLiveMuseum. Questo museo digitale permette ai visitatori di esplorare il patrimonio storico e scientifico legato a Galileo attraverso esperienze immersive. L'iniziativa si propone di offrire nuovi modi di accesso, apprendimento e interazione con le opere e le idee del scienziato, utilizzando le tecnologie più avanzate nel settore digitale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui