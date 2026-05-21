Olimpiadi? 200mila euro dalla Regione Lombardia per la neve artificiale… ma nel 2027 Corte dei Conti | I Giochi di Milano-Cortina sono finiti

La Regione Lombardia ha stanziato 200mila euro destinati alla realizzazione di neve artificiale, ma la spesa è prevista per il 2027, anno in cui si terranno i Giochi Olimpici di Milano e Cortina. La Corte dei Conti ha comunicato che i lavori relativi alle opere olimpiche sono stati pianificati con questa scadenza, anche se si tratta di un anno successivo rispetto alla data ufficiale della manifestazione. La pianificazione delle risorse e delle tempistiche appare confermata e senza errori.

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Obiettivo: "Predisporre le opere olimpiche". Peccato che l'anno sia quello sbagliato, il 2027. Ma non c'è alcun errore (purtroppo), perché è tutto voluto. E allora ecco che il finanziamento di 200mila euro per i bacini di innevamento servirà per produrre neve artificiale quando i Giochi di Milano-Cortina saranno solo un ricordo. Per di più, con una delle tante sedi olimpiche la destinazione del fondo non ha nulla a che fare. Ma la Regione Lombardia va avanti, nonostante i rilievi della Corte dei Conti. La Commissione Bilancio prende atto del documento dei giudici contabili e va avanti come se nulla fosse. Ecco la storia. Lo scorso... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi? 200mila euro dalla Regione Lombardia per la neve artificiale… ma nel 2027. Corte dei Conti: “I Giochi di Milano-Cortina sono finiti” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Olimpiadi Milano-Cortina, istruttoria Corte dei Conti sui 134 milioni di extra-costi per Arena Santa GiuliaTornano al centro delle cronache le Olimpiadi di Milano-Cortina, in questo caso però non si tratta di medaglie, ma diun’indagine contabile nata per... Olimpiadi Milano-Cortina, la Corte dei conti apre un'istruttoria sui fondi: "Spese sotto la lente"Il procuratore Evangelista annuncia l'istruttoria sui fondi dei Giochi 2026: tutto dipenderà dalla decisione della Consulta sulla natura della... Costi della mobilità olimpica, i Grigioni battono cassa: Regione Lombardia pronta al confrontoGli svizzeri chiedono 2,6 milioni di euro dopo l’attuazione del piano trasporti per i Giochi. L’Italia aveva previsto 700mila euro. L’assessore regionale Sertori: Valuteremo i dati ... ilgiorno.it Olimpiadi invernali, la Svizzera chiede alla Lombardia 2,6 milioni di franchi per i trasporti verso LivignoAumentano i costi dei Giochi 2026. Il cantone dei Grigioni vuole soldi dalla nostra Regione, mentre la Provincia di Belluno deve ricevere 9 milioni di euro per i bus navetta. quibrescia.it