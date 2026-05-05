Questa mattina, la Guardia di Finanza ha effettuato un prelievo di documenti presso il Comune di Milano nell’ambito di un’istruttoria della Corte dei Conti riguardante i 134 milioni di euro di spese aggiuntive per l’Arena Santa Giulia, collegata alle Olimpiadi Milano-Cortina. L’indagine si concentra sui costi extra sostenuti per l’evento sportivo e sulle modalità di gestione delle risorse pubbliche impiegate.

Tornano al centro delle cronache le Olimpiadi di Milano-Cortina, in questo caso però non si tratta di medaglie, ma diun’indagine contabile nata per il finanziamento dell’Arena Santa Giulia di Milanoche ha ospitato il torneo olimpico dell’hockey maschile. Secondo quanto emerso,l’impianto doveva essere costruito da Eventim, un colosso privato tedesco di cui fa parte anche il noto promotore di eventi TicketOne. Il costo della costruzione sarebbe dovuta essere coperta interamente dall’azienda, senza l’utilizzo di fondi pubblici. Però la Corte dei Conti della Lombardia ha delegato allaGuardia di Finanza il compito di acquisire documenti negli uffici del Comune di Milano perché si ipotizza un danno erarialeper la copertura degli extra-costi della costruzione.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Olimpiadi Milano-Cortina, istruttoria Corte dei Conti sui 134 milioni di extra-costi per Arena Santa Giulia

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