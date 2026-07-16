Ginnastica Petrarca d’argento all’European Gym For Life

Da lortica.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Ginnastica Petrarca ha ottenuto il premio d’argento all’European Gym For Life, la principale competizione europea di Gymnaestrada. La manifestazione si è svolta in Europa e ha visto la partecipazione di numerose squadre provenienti da diversi paesi. La squadra ha presentato una coreografia che ha convinto la giuria, portando a casa il riconoscimento. È il primo risultato internazionale per il club in questa disciplina.

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La Ginnastica Petrarca sale sul palcoscenico internazionale e conquista il “Silver Award” all’European Gym For Life, il più importante contest europeo dedicato alla Gymnaestrada. La quinta edizione della manifestazione si è svolta a Pistoia e ha riunito oltre seimila atlete e atleti in una grande festa della ginnastica, nel segno dell’inclusione, della creatività, della condivisione e dello spettacolo. In questo prestigioso contesto è riuscito a distinguersi il gruppo della società aretina, ormai da anni tra le realtà di riferimento della disciplina, con una coreografia dedicata a un tema delicato e particolarmente attuale: l’ansia... 🔗 Leggi su Lortica.it

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