Al Giffoni Film Festival, il compositore Giovanni Allevi sarà presente come ospite per parlare di arte, fragilità e rinascita. Durante l’evento, si racconterà ai giovani condividendo esperienze legate alla musica e al coraggio. La partecipazione di Allevi si concentra su temi di crescita personale e resilienza, offrendo un momento di confronto diretto con il pubblico. L’appuntamento si inserisce nel programma dedicato ai giovani e alla promozione di valori positivi.

Al Giffoni Film Festival arriva Giovanni Allevi: il celebre compositore si racconterà ai giovani tra musica, coraggio e la sua straordinaria rinascita. Un appuntamento ricco di emozioni e riflessioni profonde si appresta a caratterizzare la nuova edizione della celebre kermesse campana. Il prossimo 21 luglio, il Giffoni Film Festival ospiterà il celebre compositore, filosofo e direttore d’orchestra Giovanni Allevi. La sua presenza si inserisce perfettamente nel cartellone dell’evento cinematografico del 2026, previsto a Giffoni Valle Piana dal 17 al 25 luglio, che quest’anno ha scelto come filo conduttore delle sue giornate il suggestivo tema “Le cose impossibili”. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Giffoni Film Festival: Giovanni Allevi atteso ospite per parlare di arte, fragilità e rinascita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Allevi e il Nobel Valentini: arte e scienza al Festival di TrentoAl Festival di Trento, si sono incontrati il compositore e un premio Nobel per la scienza, in un evento dedicato all’intersezione tra arte e...

Giovanni Allevi e il Nobel Riccardo Valentini ospiti al Festival dell’EconomiaAl Festival dell’Economia di Trento 2026, il Fuori Festival ha annunciato la presenza di due ospiti di rilievo.

Temi più discussi: Giovanni Allevi al Giffoni Film Festival, appuntamento il 21 luglio; GIFFONI56 IL FILOSOFO E COMPOSITORE GIOVANNI ALLEVI INCONTRA I JUROR IL 21 LUGLIO; Giffoni Film Festival 2026: il programma completo della 56esima edizione; Conferenza Stampa Presentazione Giffoni 56.

Giovanni Allevi al Giffoni Film Festival, appuntamento il 21 luglio. L'incontro con i giurati durante la rassegna sul tema 'Le cose impossibili' #ANSA x.com

Giovanni Allevi al Giffoni Film Festival: incontro con i giovani il 21 luglioIl Giffoni Film Festival, giunto alla sua 54esima edizione, si prepara ad accogliere il celebre compositore e pianista Giovanni Allevi. L'appuntamento è fissato per il 21 luglio, come annunciato dagli ... it.blastingnews.com

Giovanni Allevi al Giffoni Film Festival, appuntamento il 21 luglioSarà un incontro intenso in cui si parlerà dei temi della creatività, della fragilità, del coraggio e della forza trasformativa dell'arte: il prossimo 21 luglio il Giffoni Film Festival accoglierà il ... ansa.it