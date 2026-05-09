Al Festival di Trento, si sono incontrati il compositore e un premio Nobel per la scienza, in un evento dedicato all’intersezione tra arte e tecnologia. Tra le tematiche affrontate ci sono state l’influenza della musica sulla percezione del dolore e le applicazioni dei robot nella tutela delle colture agricole. Durante l’iniziativa, sono stati presentati interventi e discussioni su come la creatività e l’innovazione possano collaborare per affrontare sfide sociali e ambientali.

? Domande chiave Come può la musica di Allevi trasformare il dolore in speranza?. Quale ruolo avranno i robot nella protezione della biodiversità agricola?. Perché il Nobel Valentini parla di sopravvivenza tra tecnologia e natura?. Come si collegano la resilienza umana e la crisi climatica globale?.? In Breve Ore 16.30 al MUSE il panel con Riccardo Valentini, Mia Canestrini e Manuel Catalano.. Nicoletta Carbone dialoga con Giovanni Allevi all'Auditorium Santa Chiara alle 20.15 del 21 maggio.. Discussione su robotica e biodiversità con lo scienziato Manuel Catalano presso il MUSE.. Evento organizzato da Gruppo e Trentino Marketing per la Provincia e il Comune di Trento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allevi e il Nobel Valentini: arte e scienza al Festival di Trento

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