Giovanni Allevi e il Nobel Riccardo Valentini ospiti al Festival dell’Economia

Al Festival dell’Economia di Trento 2026, il Fuori Festival ha annunciato la presenza di due ospiti di rilievo. Si tratta di un compositore italiano e di un ricercatore vincitore del premio Nobel, entrambi parte del cartellone della prossima edizione. L’evento si svolgerà nel contesto di una serie di iniziative che coinvolgono personalità di spicco nei rispettivi settori. La manifestazione si prepara ad accogliere un pubblico interessato a approfondimenti su temi di attualità e cultura.

Il Fuori Festival del Festival dell’Economia di Trento 2026 aggiunge due nomi di primo piano al programma della prossima edizione. A pochi giorni dall’avvio della manifestazione, il calendario si amplia con nuovi appuntamenti pensati per coinvolgere giovani, famiglie e cittadini attraverso temi.🔗 Leggi su Trentotoday.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Festival dell’Economia: a Trento arrivano Nobel, politici e star. 700 ospiti e oltre 300 eventiTrento si prepara a cinque giorni di alta concentrazione di eventi, ospiti e pubblico.

Nobel e leader a Trento: il Festival dell’Economia sfida il futuroDal 20 al 24 maggio 2026, Trento ospiterà la 21ª edizione del Festival dell’Economia, un evento che porterà in città 700 esperti e proporrà oltre 300...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Ospiti al Fuori Festival il compositore Giovanni Allevi e il Premio Nobel Riccardo Valentini; Giovanni Allevi, i doni della fragilità e lo sguardo al futuro; Giovanni Allevi in concerto a Cagliari sabato 30 maggio: Suono nonostante il tremore alle mani, la fragilità è una forza; Giovanni Allevi: Ogni sera temo di non farcela, ma il pianoforte e il pubblico hanno un effetto curativo.

Giovanni Allevi, Edoardo Leo e Orlando: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaStasera alle 19.30 all’Atrio dell’ Auditorium Cult! a Bergamo si terrà l’inaugurazione dell’edizione 2026 del Festival Orlando, con saluti istituzionali e aperitivo di benvenuto. Alle 20.30 ... bergamonews.it

Giovanni Allevi conquista il Teatro Regio - Foto: ecco chi c'eraDopo due tour consecutivi che hanno visto ovunque il tutto esaurito, il Maestro Allevi torna a calcare i palcoscenici d’Europa con il suo compagno più fedele: il pianoforte. La sua musica, delicatamen ... gazzettadiparma.it

"#AlleviTour" - Results on X | Live Posts & Updates x.com