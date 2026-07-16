GF Vip è finita tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi | Nessuna cattiveria a volte le cose succedono

Da fanpage.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La storia d'amore nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi è giunta al termine. A dare la notizia è stato l'ex gieffino con un lungo messaggio social nel quale ha spento ogni polemica: "Quanto vissuto è stato vero e profondo, ma ciascuno continuerà il proprio percorso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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GF VIP SHOCK È già finita tra Lucia e Renato! Ha scoperto dei video compromettenti

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