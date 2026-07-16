La storia d'amore nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi è giunta al termine. A dare la notizia è stato l'ex gieffino con un lungo messaggio social nel quale ha spento ogni polemica: "Quanto vissuto è stato vero e profondo, ma ciascuno continuerà il proprio percorso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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GF VIP SHOCK È già finita tra Lucia e Renato! Ha scoperto dei video compromettenti

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Lucia Ilardo rivede Renato Biancardi dopo il Gf Vip, Raul si dissocia: “Non cavalco qualcosa che non esiste” A Napoli, Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono incontrati nuovamente dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip.

“Ve l’avevo promesso”. Renato Biancardi e Lucia Ilardo del GF Vip, è finita cosìDopo settimane di attese e discussioni tra i fan, Renato Biancardi e Lucia Ilardo si sono ufficialmente lasciati.

Temi più discussi: GF Vip, è finita tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi: Nessuna cattiveria, a volte le cose succedono; È finita tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi: Non ci sono cattiverie né colpe; Renato Biancardi e Lucia Ilardo, è finita? Dopo i rumor sulla rottura: Lui segue un’altra| ‘Intrigo’ social; GF Vip, Renato Biancardi annuncia la rottura con Lucia Ilardo: La nostra storia è finita.

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GF Vip, Renato Biancardi annuncia la rottura con Lucia Ilardo: La nostra storia è finitaDopo giorni di indiscrezioni e segnali sempre più evidenti, è arrivata l'ufficialità: Renato Biancardi ha annunciato la fine della storia d'amore con Lucia Ilardo , ... torresette.news

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