GF Vip è finita tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi | Nessuna cattiveria a volte le cose succedono
La storia d'amore nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi è giunta al termine. A dare la notizia è stato l'ex gieffino con un lungo messaggio social nel quale ha spento ogni polemica: "Quanto vissuto è stato vero e profondo, ma ciascuno continuerà il proprio percorso". 🔗 Leggi su Fanpage.it
GF VIP SHOCK È già finita tra Lucia e Renato! Ha scoperto dei video compromettenti
Notizie e thread social correlati
Lucia Ilardo rivede Renato Biancardi dopo il Gf Vip, Raul si dissocia: “Non cavalco qualcosa che non esiste” A Napoli, Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono incontrati nuovamente dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip.
“Ve l’avevo promesso”. Renato Biancardi e Lucia Ilardo del GF Vip, è finita cosìDopo settimane di attese e discussioni tra i fan, Renato Biancardi e Lucia Ilardo si sono ufficialmente lasciati.
Temi più discussi: GF Vip, è finita tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi: Nessuna cattiveria, a volte le cose succedono; È finita tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi: Non ci sono cattiverie né colpe; Renato Biancardi e Lucia Ilardo, è finita? Dopo i rumor sulla rottura: Lui segue un’altra| ‘Intrigo’ social; GF Vip, Renato Biancardi annuncia la rottura con Lucia Ilardo: La nostra storia è finita.
GF Vip, Renato Biancardi annuncia la rottura con Lucia Ilardo: La nostra storia è finita torresette.news/rubriche/socia… #relu #GrandeFratelloVip #GFVIP x.com
È finita tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi. Dopo l’esperienza al GF Vip i due sembravano essersi avvicinati, tuttavia da tempo si parla di una crisi. Oggi tramite il suo profilo Instagram, Renato ha ufficializzato la loro rottura. Che ne pensate? facebook
GF Vip, Renato Biancardi annuncia la rottura con Lucia Ilardo: La nostra storia è finitaDopo giorni di indiscrezioni e segnali sempre più evidenti, è arrivata l'ufficialità: Renato Biancardi ha annunciato la fine della storia d'amore con Lucia Ilardo , ... torresette.news
GF Vip, è finita tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi: Nessuna cattiveria, a volte le cose succedonoLa storia d'amore nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi è giunta al termine ... fanpage.it