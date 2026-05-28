Lucia Ilardo rivede Renato Biancardi dopo il Gf Vip Raul si dissocia | Non cavalco qualcosa che non esiste 

A Napoli, Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono incontrati nuovamente dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip. La loro riunione ha riacceso i sospetti sulla reale natura della loro relazione. Nel frattempo, Raul si è dissociato, affermando di non voler sostenere qualcosa che considera inesistente. La scena ha attirato l’attenzione di chi segue le dinamiche tra i protagonisti.

La reunion a Napoli tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi dopo il Gf Vip riaccende i dubbi sulla veridicità della loro storia. Nel frattempo, Raul Dumitras prende le distanze: l'ex concorrente ha tolto il "segui" su Instagram alla modella, chiarendo di non voler prendere parte a dinamiche "create ad arte per il web". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MOSSA DISPERATA AL GF VIP! Entrano due ICONE per salvare gli ascolti! E Renato confessa la notte HOT

Notizie e thread social correlati

Renato Biancardi in lacrime dopo il bacio tra Lucia e Raul al GF Vip: “Sto male, voglio andare via”Renato Biancardi si è trovato visibilmente scosso dopo aver appreso del bacio tra Lucia Ilardo e Raul Dumitras nel corso del Grande Fratello Vip.

Doppio bacio al GF Vip: Lucia Ilardo divisa tra Raul Dumitras e Renato BiancardiAl Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo si trova al centro di un nuovo triangolo amoroso.

Temi più discussi: Grande Fratello ieri sera, cos'è successo? La finale del 19 maggio; GF Vip, Lucia confida un segreto a Raul, Lucarelli: Magari lo vuoi rivedere come un tr*mbamico; Lucia Ilardo e Renato Biancardi, gelo dopo il GF Vip: cos'è successo durante una live sui social; Genitori di Lucia Ilardo al Grande Fratello Vip 2026, chi sono: Mamma c’è sempre stata| Papà assente….

Lucia Ilardo contro gli haters dopo la serata con Renato BiancardiA pochi giorni dalla conclusione del Grande Fratello Vip 8, alcuni ex concorrenti stanno già tornando a frequentarsi lontano dalle telecamere, tra amicizie ritrovate, rapporti da chiarire e legami che ... quilink.it

Lucia Ilardo e Renato stanno insieme dopo GF VIp? Beccati a Napoli | Ecco cosa sta succedendoLucia Ilardo e Renato Biancardi tornano al centro del gossip dopo un incontro a Napoli che ha acceso nuovamente i sospetti dei fan del GF Vip. Si torna a parlare del Grande Fratello VIP, in ... ilsussidiario.net