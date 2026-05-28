Lucia Ilardo rivede Renato Biancardi dopo il Gf Vip Raul si dissocia | Non cavalco qualcosa che non esiste
A Napoli, Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono incontrati nuovamente dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip. La loro riunione ha riacceso i sospetti sulla reale natura della loro relazione. Nel frattempo, Raul si è dissociato, affermando di non voler sostenere qualcosa che considera inesistente. La scena ha attirato l’attenzione di chi segue le dinamiche tra i protagonisti.
La reunion a Napoli tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi dopo il Gf Vip riaccende i dubbi sulla veridicità della loro storia. Nel frattempo, Raul Dumitras prende le distanze: l'ex concorrente ha tolto il "segui" su Instagram alla modella, chiarendo di non voler prendere parte a dinamiche "create ad arte per il web". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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