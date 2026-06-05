Ve l’avevo promesso Renato Biancardi e Lucia Ilardo del GF Vip è finita così

Da caffeinamagazine.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo settimane di attese e discussioni tra i fan, Renato Biancardi e Lucia Ilardo si sono ufficialmente lasciati. La coppia del GF Vip non è più insieme, confermando le voci circolate negli ultimi tempi. Nessun dettaglio sulle ragioni della separazione è stato reso noto. La notizia è stata annunciata attraverso un messaggio condiviso sui social. I due non hanno fornito ulteriori commenti pubblici sulla fine della relazione.

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Per settimane il loro rapporto aveva alimentato speranze, commenti e teorie tra gli appassionati del reality. Dopo aver vissuto momenti intensi sotto gli occhi delle telecamere, due ex protagonisti del Grande Fratello Vip sembravano pronti a trasformare una semplice amicizia in qualcosa di più concreto anche lontano dalla casa più spiata d’Italia. Nei giorni successivi alla fine del programma, diversi indizi avevano rafforzato questa convinzione. I due ex concorrenti, infatti, avevano scelto di trascorrere del tempo insieme lontano dai riflettori del reality, condividendo alcuni momenti che avevano immediatamente attirato l’attenzione dei fan. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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