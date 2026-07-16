Germania insegue i bambini in stazione con un coltello e tenta di colpire i passanti | fermato un afghano
Un uomo afghano armato di coltello ha inseguito alcuni bambini sulla banchina di una stazione, gridando in arabo e tentando di colpire due passanti. La polizia tedesca lo ha fermato, ma non sono stati riportati feriti. L’individuo è stato sottoposto a controlli e portato via. La scena si è svolta senza ulteriori incidenti o danni.
Un immigrato afghano armato di coltello che insegue i bambini sulla banchina di una stazione, urla in arabo e tenta di colpire ripetutamente due passanti: ma per la polizia tedesca non è successo quasi nulla. È il quadro agghiacciante che emerge da Ruhpolding, in Alta Baviera, dove l'ennesimo richiedente asilo, un ventottenne regolare grazie al corto circuito dell'accoglienza europea, ha trasformato una mattinata come un’altra in un teatro di terrore. NIUS exklusiv ++++ Am Bahnhof Ruhpolding ist am Mittwochmorgen ein afghanischer Asylbewerber (28) mit einem Messer auf Menschen losgegangen! Schulkinder rannten in Panik davon, NIUS hat das Video, das die dramatischen Minuten zeigt. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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