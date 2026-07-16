Germania insegue i bambini in stazione con un coltello e tenta di colpire i passanti | fermato un afghano

Notizia in breve

Un uomo afghano armato di coltello ha inseguito alcuni bambini sulla banchina di una stazione, gridando in arabo e tentando di colpire due passanti. La polizia tedesca lo ha fermato, ma non sono stati riportati feriti. L’individuo è stato sottoposto a controlli e portato via. La scena si è svolta senza ulteriori incidenti o danni.