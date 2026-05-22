Merano rapina con coltello in stazione | fermato l’aggressore

A Merano, un episodio di rapina con coltello si è verificato presso la stazione ferroviaria. La vittima è riuscita a bloccare l'aggressore, ferendolo nel tentativo di difendersi. La polizia è intervenuta sul posto e, grazie anche all’aiuto di alcuni presenti, è riuscita a immobilizzare il rapinatore. L’uomo è stato successivamente condotto in questura per gli accertamenti del caso. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

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? Punti chiave Come ha fatto la vittima a bloccare l'aggressore ferito?. Chi ha aiutato la polizia a immobilizzare il rapinatore?. Cosa accadrà al cittadino irregolare dopo l'arresto a Bolzano?. Perché l'aggressione è avvenuta proprio durante i controlli della polizia?.? In Breve Un autista di autobus locale ha aiutato a bloccare il 34enne in piazza Stazione.. La vittima egiziana ha riportato ferite alla testa causate da una bottiglia di vetro.. L'Ufficio Immigrazione della Questura ha già avviato le pratiche per il rimpatrio del marocchino.. Il sospetto è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bolzano dopo l'arresto.. Un uomo di 34... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Merano, rapina con coltello in stazione: fermato l’aggressore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Doppia rapina con il coltello. L’aggressore finisce in carcereUna "sconcertante spregiudicatezza e ferocia, totalmente sproporzionate rispetto al profitto di un telefono o di qualche banconota". Rapina con coltello in via Clavature, fermato un minoreLa polizia di stato ha fermato il secondo presunto autore della rapina violenta avvenuta il 12 aprile in via Clavature, ai danni di tre persone, tra...