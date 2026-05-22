Blitz fuori dalla stazione | fermato dai ghisa grazie anche a due passanti con 30 dosi di Mdma
Nella mattinata di giovedì 21, un giovane di 24 anni è stato arrestato davanti alla stazione di Rho dalla polizia locale. L’uomo, cittadino tunisino, è stato fermato dai ghisa grazie anche all’intervento di due passanti. Durante il controllo, sono state trovate in tasca diverse pasticche di ecstasy e circa 30 dosi di MDMA. L’arrestato è stato portato in commissariato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Aveva in tasca diverse pasticche di ecstasy e per lui sono scattate le manette. Un ragazzo di 24 anni, cittadino tunisino, è stato arrestato dalla polizia locale con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti davanti alla stazione di Rho nella mattinata di giovedì 21. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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