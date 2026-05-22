Blitz fuori dalla stazione | fermato dai ghisa grazie anche a due passanti con 30 dosi di Mdma

Da milanotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di giovedì 21, un giovane di 24 anni è stato arrestato davanti alla stazione di Rho dalla polizia locale. L’uomo, cittadino tunisino, è stato fermato dai ghisa grazie anche all’intervento di due passanti. Durante il controllo, sono state trovate in tasca diverse pasticche di ecstasy e circa 30 dosi di MDMA. L’arrestato è stato portato in commissariato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Aveva in tasca diverse pasticche di ecstasy e per lui sono scattate le manette. Un ragazzo di 24 anni, cittadino tunisino, è stato arrestato dalla polizia locale con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti davanti alla stazione di Rho nella mattinata di giovedì 21. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Modena, fermato per un controllo vicino alla stazione: tenta la fuga con 8 dosi di crack, arrestatoUn arresto per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente a Modena.

Fermato in strada con 30 dosi di droga hashish, spacciatore 22enne arrestatoLa polizia ha arrestato un 22enne di origini straniere trovato in possesso 30 bustine di marijuana e hashish, nascoste sotto il sedile della sua auto.

Blitz fuori dalla stazione: fermato dai ghisa (grazie anche a due passanti) con 30 dosi di MdmaÈ successo a Rho nella mattinata di martedì 21 maggio, arrestato un uomo di 24 anni già noto alle forze dell'ordin ... milanotoday.it

blitz fuori dalla stazioneBlitz nella movida di Monza: controlli a tappeto tra centro e stazione, sorvegliati speciali droga e degradoMONZA – Dalla stazione ferroviaria a via Bergamo, passando per piazza Duomo e via Italia. Venerdì sera le forze dell’ordine hanno acceso i riflettori sulle zone più frequentate della città con un ... mbnews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web