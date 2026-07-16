geopop sbarca in prima serata a settembre sul nove

A partire da settembre, il canale Nove trasmetterà in prima serata il nuovo programma Geopop Racconta, condotto da Andrea Moccia, fondatore e direttore editoriale di Geopop. La trasmissione si concentrerà su contenuti divulgativi, dedicati a temi di attualità e cultura. La programmazione si inserisce nella proposta del canale di ampliare l’offerta di approfondimenti e divulgazione. La prima puntata è prevista per il debutto nel mese di settembre.

Da settembre anche il Nove avrà uno spazio dedicato alla divulgazione con l’arrivo, in prima serata, di Geopop Racconta, un nuovo programma condotto da Andrea Moccia, fondatore e direttore editoriale di Geopop. In tutto saranno quattro puntate, ognuna dedicata a una grande tragedia della storia contemporanea, raccontata con un linguaggio chiaro, coinvolgente e rigoroso: lo stesso che ha portato al successo, sulle varie piattaforme, il progetto Geopop, rivoluzionando il modo di raccontare la scienza alle nuove generazioni. Dall’attacco alle Torri Gemelle dell’11 settembre all’esplosione del reattore di Chernobyl, dal meltdown della centrale nucleare di Fukushima fino al naufragio del Titanic, ogni episodio ricostruisce eventi che hanno cambiato il corso della storia e che continuano a interrogare il presente. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Geopop sbarca in tv, quattro serate speciali per ripercorrere i grandi eventi della storia dall'att

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