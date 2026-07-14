Andrea Moccia sbarca in tv | Geopop arriva in prima serata sul NOVE

Andrea Moccia, fondatore e direttore editoriale di Geopop, debutta in prima serata sulla rete televisiva NOVE con un nuovo programma dedicato alla divulgazione scientifica. La trasmissione, che segna l’ingresso del giornalista nel panorama televisivo, andrà in onda in prima serata. Moccia ha annunciato il suo progetto attraverso i canali ufficiali della testata. La trasmissione sarà dedicata a temi scientifici, senza ulteriori dettagli sul formato o sulla durata.

Dalla rete alla televisione il passo è ormai compiuto. Andrea Moccia, fondatore e direttore editoriale di Geopop, debutta in prima serata sul NOVE con un nuovo progetto dedicato alla divulgazione scientifica. Da settembre 2026 arriva “GeoPop Racconta”, una serie composta da quattro appuntamenti speciali nei quali il divulgatore accompagnerà il pubblico alla scoperta di alcuni degli eventi più drammatici e significativi della storia contemporanea. Dalla divulgazione digitale alla prima serata. Negli ultimi anni Andrea Moccia ha costruito una delle community italiane più grandi nel settore della divulgazione scientifica, conquistando milioni di persone grazie a un linguaggio semplice, diretto e capace di rendere comprensibili anche gli argomenti più complessi. 🔗 Leggi su Tivvusia.it

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Geopop, Andrea Moccia si racconta: Così ho iniziato la mia carriera

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