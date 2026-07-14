Geopop sbarca in Tv quattro prime serate sul NOVE per raccontare i grandi disastri della storia

A partire da settembre Andrea Moccia sbarca in prima serata con il suo progetto di divulgazione, che salta dalla rete al telecomando con "Geopop racconta". Quattro speciali per offrire un punto di vista diverso su quattro eventi tragici della storia recente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Geopop sbarca in tv, quattro serate speciali per ripercorrere i grandi eventi della storia dall'att

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Location imponenti ai quattro capi del mondo, per raccontare una storia epica in un film girato interamente in IMAXIl film di Christopher Nolan, girato interamente in IMAX, sarà nelle sale dal 16 luglio 2026.

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