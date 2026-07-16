A undici anni dalla sentenza della Cassazione che confermò la condanna di Alberto Stasi per l’omicidio di Garlasco, colui che vestì i panni del procuratore generale smonta l’impianto accusatorio. L’ex Pg Oscar Cedrangolo ha sostenuto come la condanna di Stasi sia sia basata sostanzialmente su una prova che in realtà era una “bufala”. L'ex Pg Oscar Cedrangolo sul caso Garlasco La telefonata di Stasi al 118 Il peso della spettacolarizzazione del caso Garlasco L’ex Pg Oscar Cedrangolo sul caso Garlasco Oscar Cedrangolo ha detto la sua nel corso dell’intervista rilasciata alla trasmissione Zona Bianca, di Giuseppe Brindisi, su Rete 4. All’epoca Cedrangolo chiese di non confermare la condanna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, per l’ex Pg della Cassazione Oscar Cedrangolo “la condanna di Alberto Stasi è fondata su una bufala"

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INTERVISTA AL PROCURATORE OSCAR CEDRANGOLO: LA SENTENZA DI CONDANNA DI STASI FU UNINGIUSTIZIA

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Garlasco, l'ex Pg Oscar Cedrangolo: Chiesi l'annullamento della condanna di Stasi, l'indizio più grave era una bufala [Il Giornale d’Italia] #garlasco @news_garlasco x.com

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