L'ex procuratore generale ha dichiarato di aver chiesto nel 2015 l'annullamento della condanna a 16 anni per Alberto Stasi, sostenendo che uno degli indizi principali fosse una bufala. Dopo anni, Cedrangolo torna sul caso di Garlasco, rivelando di aver ritenuto infondata quella prova e di aver agito di conseguenza. La sua richiesta di annullamento fu accolta dalla Cassazione, che poi ha confermato la condanna.

L’ex Procuratore Generale, che nel 2015 chiese alla Cassazione l’annullamento della condanna a 16 anni inflitta ad Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi, torna a parlare del caso di Garlasco A distanza di anni dalla sua presa di posizione, Oscar Cedrangolo torna a parlare del caso di G. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, l'ex Pg Oscar Cedrangolo: "Chiesi l'annullamento della condanna di Stasi, l'indizio più grave era una bufala"

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