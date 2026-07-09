Dopo 11 anni dalla richiesta di annullamento della condanna a 16 anni per il delitto di Garlasco, l’ex procuratore generale ha commentato la vicenda. Ha dichiarato che ora si percepisce molta amarezza. La richiesta di revisione della condanna è stata presentata alla Corte di Cassazione, ma non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sull’esito. Cedrangolo ha espresso il suo stato d’animo senza ulteriori precisazioni.

Ad 11 anni di distanza dalla richiesta alla Cassazione dell’annullamento della condanna a 16 anni ad Alberto Stasi per il delitto di Garlasco, è tornato a parlare l’ex procuratore generale Oscar Cedrangolo. “Non ho ovviamente alcun bisogno di riscatto morale. Provo amarezza per una distinzione in realtà provocata da una decisione non adeguatamente motivata e provo amarezza per una ignobile bagarre avvenuta a suo tempo e adesso puntualmente ripropostasi”, le sue parole. Delitto di Garlasco, le parole del procuratore Cedrangolo Oscar Cedrangolo è stato intervistato nella puntata dell’8 luglio di Zona Bianca. “Non si tratta di coraggio intellettuale, civile o professionale, ma puramente e semplicemente la personale esigenza di fare al meglio possibile il proprio lavoro”, il commento alla requisitoria dell’11 dicembre del 2015. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, parla il procuratore Oscar Cedrangolo che chiese l'assoluzione di Stasi: "Ora c'è tanta amarezza"

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Garlasco, parla il magistrato che assolse Alberto Stasi in primo grado - Ore 14 Sera 29/01/2026

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Nell’ampia pagina dedicata al caso Garlasco per la prima volta ascolteremo la voce di Oscar Cedrangolo, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione che chiese di non condannare Alberto Stasi. Appuntamento alle 21:30 su Rete4 #ZonaBianca #Garla x.com

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