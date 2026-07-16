Un consulente della difesa ha dichiarato che il piede di Andrea Sempio non entra nella scarpa utilizzata e che questa discrepanza compromette l’accusa. La questione riguarda un’impronta trovata sul luogo del delitto, che non si allinea con le caratteristiche del piede dell’indagato. Le indagini sul caso di Garlasco, con un nuovo filone, sono in corso e si concluderanno entro il 28 settembre. La vicenda resta al centro di discussioni giudiziarie.

"Il piede di Andrea Sempio non è compatibile con la scarpa che ha generato quell’impronta", afferma Palemgiani, consulente della difesa dell'indagato Il delitto di Garlasco continua a tenere banco, visto il nuovo filone dell'inchiesta su Andrea Sempio, con le indagini che termineranno il 28 s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Palmegiani: "Se il piede di Andrea Sempio non entra nella scarpa cade tutta l’accusa, non è compatibile"

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Garlasco News: Andrea Sempio e le sue Scarpe a Punta e Cassese e il suo nuovo Avvocato

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Vi aspetto stasera alle ore 20.00 in live su twitch.tv/bugalalla per il nostro appuntamento con le #Garlasco #News. La difesa di Andrea #Sempio punta moltissimo sulla prova dell'impronta a pallini: secondo loro Sempio avrebbe una pianta del piede troppo larg x.com

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