A Garlasco, i carabinieri hanno riferito che l’impronta di scarpa numero 42 trovata sulla scena del crimine potrebbe appartenere a una persona che indossa il numero 44. Secondo le analisi condotte, questa impronta presenterebbe caratteristiche compatibili con un uomo di nome Andrea Sempio. La discrepanza tra i numeri di scarpa è stata oggetto di attenzione nelle indagini.

L’impronta di scarpa numero 42 trovata nella villetta di Garlasco torna centrale nelle nuove indagini su Andrea Sempio. Secondo i carabinieri, le analisi antropometriche indicano una compatibilità del suo piede con calzature 42-43, nonostante la difesa sostenga che l’indagato porti calzature con il numero 44. Garlasco, di chi è l'impronta di scarpa numero 42 Sempio calza il 44 ma sarebbe compatibile Elemento chiave per la condanna di Stasi La nuova ricostruzione Garlasco, di chi è l’impronta di scarpa numero 42 L’impronta insanguinata di una scarpa numero 42 è un elemento chiave anche nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, certamente fra i più discussi fra quelli presenti nelle informative depositate dal Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, perché per i carabinieri l'impronta di scarpa numero 42 è compatibile con Sempio se lui veste il 44

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