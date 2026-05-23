Il piede di Sempio la scarpa Frau e le impronte a casa Poggi | dubbi e punti fermi dell’inchiesta su Garlasco

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Procura di Pavia ha reso note le analisi sui reperti trovati nell'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. Le consulenze hanno confermato che i valori del piede dell'indagato sono compatibili con scarpe di taglia 42-43, corrispondenti alle impronte a pallini rinvenute nell'abitazione di Garlasco. La difesa aveva contestato questa relazione, ma gli accertamenti ufficiali la hanno smentita. Sono stati inoltre analizzati i dettagli delle scarpe Frau e delle impronte a casa Poggi.

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Le consulenze della Procura di Pavia, che indaga sul delitto di Chiara Poggi, smentiscono la difesa di Andrea Sempio: i valori del piede dell'indagato sono compatibili con calzature di taglia 42-43, ovvero con l'impronta a pallini trovata nella villetta di Garlasco. Sempio invece ha sempre sostenuto di avere scarpe numero 44. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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