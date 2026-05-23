Il piede di Sempio la scarpa Frau e le impronte a casa Poggi | dubbi e punti fermi dell’inchiesta su Garlasco

Notizia in breve

La Procura di Pavia ha reso note le analisi sui reperti trovati nell'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. Le consulenze hanno confermato che i valori del piede dell'indagato sono compatibili con scarpe di taglia 42-43, corrispondenti alle impronte a pallini rinvenute nell'abitazione di Garlasco. La difesa aveva contestato questa relazione, ma gli accertamenti ufficiali la hanno smentita. Sono stati inoltre analizzati i dettagli delle scarpe Frau e delle impronte a casa Poggi.