Un esperimento editoriale ha affidato a un’intelligenza artificiale l’analisi del caso di Garlasco, uno dei più discussi degli ultimi vent’anni in Italia. La macchina ha esaminato i fatti senza esprimere giudizi di colpevolezza o innocenza, e senza schierarsi. Il progetto non mira a sostenere tesi, ma a offrire una lettura automatizzata del delitto irrisolto.

Non è un libro sulla colpevolezza o sull’innocenza. Non prende partito, non difende alcuna tesi. E non attacca nessuno. Garlasco secondo l’intelligenza artificiale è piuttosto un esperimento editoriale che affida a una macchina il compito di leggere il caso più discusso degli ultimi vent’anni della cronaca nera italiana. L’idea è del giornalista umbro Andrea Fabbri, pubblicata sulla piattaforma di Intermedia Edizioni in attesa che, a fine mese, il volume cartaceo giunga nelle librerie. Fabbri non è un esperto di cronaca giudiziaria. Non si era, peraltro, mai occupato del delitto di Garlasco. Ma è proprio questo, a suo avviso, uno dei punti di forza del progetto. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Garlasco, la prospettiva dell’intelligenza artificiale sul delitto irrisolto dall’uomo

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Finora su #Garlasco avete ascoltato solo delle narrazioni di parte, che puntano ovviamente a scagionare il proprio indagato. Provate invece ad aprire la mente ed a guardare gli indizi sotto un'altra prospettiva. Perché in questa storia forse nessuno è del tutto i x.com

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