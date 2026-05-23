Intelligenza artificiale e intelligere | operazione dell’uomo in quanto uomo

Un articolo evidenzia come l’intelligenza artificiale stia rapidamente coinvolgendo vari settori, sollevando questioni sulla natura stessa dell’essere umano. La discussione si concentra sul concetto di “intelligere”, definito come “operazione dell’uomo in quanto uomo”. Non vengono fatte analisi speculative, ma si sottolinea come il fenomeno tecnologico influenzi le percezioni e le attività umane, ponendo interrogativi sulla relazione tra uomo e macchina.

Il fenomeno tecnologico della A. I. sta investendo impetuosamente tutti i campi dell’attività umana e pare mettere in discussione la struttura ontologica della persona. “Repubblica tecnologica”, “tecno-scienza”, “tecno-feudalesimo”, “A. I.”, “algoritmo”, “democrazia”, “libertà”, “Occidente” sono significati interconnessi e ormai mescolati nel medesimo “melting pot” intellettuale globale. A noi mortali gli imprenditori-intellettuali della nuova ondata tecno-scientifica fanno intravedere orizzonti affascinanti: i ciechi vedranno, gli storpi cammineranno, i vivi non moriranno più, la Luna e Marte si metteranno presto a disposizione. Il cervello umano, finora sottoutilizzato, sarà debitamente integrato con potenti micro-chip e proiettato a velocità supersonica verso la verità del mondo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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