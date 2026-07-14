Garlasco perché con ogni probabilità il delitto rimarrà irrisolto

Dopo 19 anni, il delitto di Garlasco del 13 agosto 2007 rimane irrisolto. Le indagini non hanno portato a una soluzione definitiva e pochi dettagli sono stati chiariti nel tempo. La città continua a vivere con questa ombra, ma nessuna nuova pista ha portato a un colpevole. Non ci sono aggiornamenti significativi nelle prove o nelle testimonianze, e il caso resta aperto senza sviluppi concreti.

Di Garlasco, si continua a parlare ininterrottamente da quel dannato 13 agosto 2007. Di quella città e dei suoi abitanti si ha l’illusione di sapere tutto, ma la realtà è che, a distanza di 19 anni, si sa poco niente. L’unica cosa certa è la morte della povera Chiara Poggi. Si fanno le ipotesi più disparate, a riguardo, si pone sulla scena del delitto una volta una persona, una volta l’altra. Prove inconfutabili e definitive? Nessuna. Quali sono le prove sul tavolo al momento. A oggi, l’elemento sostanziale che è cambiato nelle indagini su Garlasco vede Andrea Sempio come responsabile al posto di Alberto Stasi, almeno secondo la Procura di Pavia che da marzo 2025 si sta occupando della nuova inchiesta. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Garlasco, la nuova possibile dinamica del delitto di Chiara Poggi

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