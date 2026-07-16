Garlasco chi è Mister X il protagonista della pista alternativa sull' omicidio Poggi che scagionerebbe Stasi e Sempio

Da ilgiornaleditalia.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’ipotesi alternativa all’indagine ufficiale riguarda un soggetto chiamato “Mister X”, che avrebbe potuto possedere materiali riservati come fotografie o conversazioni e usarli per ricattare Chiara. Questa pista non fa parte delle indagini ufficiali e si propone come possibile spiegazione per l’omicidio di Garlasco. Secondo questa teoria, la presenza di “Mister X” potrebbe aver scagionato le persone inizialmente sospettate, come Stasi e Sempio.

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“Mister X”: un soggetto ipotetico che avrebbe potuto avere accesso a fotografie, conversazioni o altri contenuti riservati, utilizzandoli come strumento di ricatto nei confronti di Chiara Nel mosaico del delitto di Garlasco esiste una pista che non appartiene alle indagini ufficiali, ma alla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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