Un’ipotesi alternativa all’indagine ufficiale riguarda un soggetto chiamato “Mister X”, che avrebbe potuto possedere materiali riservati come fotografie o conversazioni e usarli per ricattare Chiara. Questa pista non fa parte delle indagini ufficiali e si propone come possibile spiegazione per l’omicidio di Garlasco. Secondo questa teoria, la presenza di “Mister X” potrebbe aver scagionato le persone inizialmente sospettate, come Stasi e Sempio.

“Mister X”: un soggetto ipotetico che avrebbe potuto avere accesso a fotografie, conversazioni o altri contenuti riservati, utilizzandoli come strumento di ricatto nei confronti di Chiara Nel mosaico del delitto di Garlasco esiste una pista che non appartiene alle indagini ufficiali, ma alla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, chi è "Mister X", il protagonista della pista alternativa sull'omicidio Poggi che scagionerebbe Stasi e Sempio

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Omicidio Chiara Poggi: c’è un elemento che scagionerebbe StasiA quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, si registra un nuovo sviluppo nel caso di Garlasco.

Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: Sempio e l’intercettazione sull’ora del delitto. E spunta nuova impronta di StasiNelle carte della Procura di Pavia si sta analizzando un’intercettazione riguardante l’ora del delitto nel caso di un omicidio avvenuto a Garlasco.

Temi più discussi: Delitto di Garlasco, chi è davvero Mister X? L’ipotesi che scagionerebbe Stasi e Sempio; Chiara Poggi era sotto ricatto? Chi è davvero Mister X?: la pista alternativa che potrebbe riaprire tutto e scagionare Stasi e Sempio; Garlasco, nuovi dubbi sul caso Poggi: La pista Mister X che potrebbe scagionare Stasi e Sempio; Garlasco, la nuova ipotesi: Dietro il silenzio di Chiara Poggi potrebbe esserci stato un ricatto.

La pista Mister X ipotizza che Chiara Poggi fosse vittima di pressioni legate alla sua sfera privata, ma non ha riscontri giudiziari. Intanto Andrea Sempio resta indagato e la condanna definitiva di Alberto Stasi è ancora valida. #Garlasco x.com

Garlasco, Mister X e il ricatto. E se Stasi e Sempio non c’entrassero nulla?Il giallo di Garlasco e i suoi infiniti misteri. Mentre proseguono le indagini dei pm, convinti che il colpevole dell’omicidio di Chiara Poggi sia Andrea Sempio, emergono però anche nuovi dettagli che ... affaritaliani.it

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