Omicidio Chiara Poggi | c’è un elemento che scagionerebbe Stasi

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, si registra un nuovo sviluppo nel caso di Garlasco. Una recente analisi condotta dal Ris sembra mettere in discussione uno degli aspetti fondamentali che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi. Le indagini tecniche, che si sono svolte in questi mesi, potrebbero influenzare l’orientamento delle procedure giudiziarie e riaccendere la discussione sulla colpevolezza dell’imputato. Restano da attendere eventuali sviluppi ufficiali o ulteriori approfondimenti da parte degli inquirenti.

Nuovo colpo di scena nel delitto di Chiara Poggi. A quasi vent’anni dall’omicidio di Garlasco, una nuova analisi tecnica del Ris starebbe mettendo in discussione uno dei punti chiave che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi. Secondo quanto emerso dalle ultime consulenze investigative della Procura di Pavia, il killer non si sarebbe mai pulito nel lavandino del bagno della villetta di via Pascoli. La conclusione nasce da un dettaglio considerato oggi decisivo: nel lavabo furono trovati quattro capelli lunghi e scuri. Per gli esperti del Ris, la loro presenza dimostrerebbe che quella superficie non fu mai interessata da una pulizia accurata dopo il delitto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Garlasco, omicidio Chiara Poggi: cosa sappiamo sui 21 elementi contro Andrea Sempio

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