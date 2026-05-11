Nelle carte della Procura di Pavia si sta analizzando un’intercettazione riguardante l’ora del delitto nel caso di un omicidio avvenuto a Garlasco. Si discute anche di una nuova impronta trovata sulla scena del crimine, attribuita a una persona già coinvolta nel procedimento. La tensione tra le parti resta alta, mentre si cerca di fare luce su un caso di grande rilievo pubblico.

Nelle carte della Procura di Pavia si respira la tensione fra ricerca della verità su un efferato crimine e l'illusione ottica in cui ognuno può trovare elementi a supporto della propria tesi. Secondo i pm Civardi-De Stefano-Rizza, Andrea Sempio, indagato per omicidio volontario pluriaggravato, avrebbe confessato, intercettato, "l'orario" dell'omicidio del 13 agosto 2007. In uno dei tanti soliloqui registrati in auto all'epoca della prima indagine archiviata e che i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno riascoltato e ri-trascritto da zero L'articolo Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: Sempio e l’intercettazione sull’ora del delitto.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: Sempio e l’intercettazione sull’ora del delitto. E spunta nuova impronta di Stasi

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Esclusiva Garlasco: Intercettazioni Audio Inedite tra Rita Preda e l'avv. Tizzoni

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#Garlasco ?? Spunta un’altra indagine rimasta nell’ombra per 13 anni. ?? Secondo quanto emerge dagli atti dell’inchiesta su #AndreaSempio, la Procura di Pavia aveva aperto già nel 2013 un fascicolo contro ignoti sul caso dell’omicidio di #ChiaraPoggi. ? x.com

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