Una turista tedesca di 70 anni è morta mentre faceva il bagno a Rivabella, a Gallipoli. La donna, probabilmente colta da un malore improvviso, è rimasta a galla nel mare. Altri bagnanti hanno notato il corpo e hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c'era già più nulla da fare.

Forse colta da un improvviso malore, mentre faceva il bagno nelle acque di Rivabella, a Gallipoli, una turista 70enne tedesca è morta, ma il suo corpo esanime è rimasto a galla, consentendo ad altri bagnanti che si trovavano nella zona, di dare l'allarme. È accaduto stamattina, 16 luglio, quando da poco erano passate le 12. Secondo le informazioni filtrate sopo il recupero del corpo, l'anziana era giunta da sola in spiaggia, malgrado il caldo torrido e la temperatura con picchi di circa 35 gradi. La donna, entrata in acqua, probabilmente aveva intenzione di fare una nuotata. Sono stati gli stessi bagnanti, i quali, accortisi che il corpo dell'anziana fluttuava immobile nel mare increspato, ad intervenire ed a portare a riva la turista. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Gallipoli, turista tedesca colpita da malore muore mentre fa il bagno a Rivabella

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