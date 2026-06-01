colto da malore mentre fa il bagno muore davanti a moglie e figlia

Un uomo è morto mentre faceva il bagno in mare, davanti a sua moglie e sua figlia. È stato colto da un malore durante il tuffo, in una giornata di sole sui lidi di Comacchio. La famiglia si trovava in spiaggia per un momento di relax, quando si è verificato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a rianimarlo.

Una domenica di relax insieme a moglie e figlia. Un tuffo per rinfrescarsi mentre il sole cade a picco sulle spiagge dei lidi comacchiesi. Sprazzi di serenità improvvisamente scivolati nella tragedia mentre le lancette segnavano mezzogiorno. Stefano Benati, 69enne di Ravarino (in Provincia di Modena), è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Quando ha iniziato a sentirsi male, l’uomo si trovava in acqua all’altezza del bagno Oasi, al Lido delle Nazioni. I primi a intervenire in suo aiuto sono stati i bagnini di salvataggio, insieme a un medico e due infermieri che si trovavano in quel momento in spiaggia. Dopo averlo trasportato a riva, hanno iniziato le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo del 118. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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