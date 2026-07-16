Gabriella Carlucci ha dichiarato di aver affrontato ostacoli sia in politica che nel cinema, spesso legati al suo genere. Ha affermato che ci sono forze che cercano di farla cadere, ma lei preferisce resistere e rimanere in piedi. La sua esperienza include sfide e pregiudizi legati al fatto di essere donna, ma non ha specificato dettagli su eventi o persone coinvolte.

La sorella minore di Milly ha affrontato, in politica e al cinema, pregiudizi e sgambetti, solo per il semplice fatto di essere donna. «Ma alla fine ho vinto io, perché ho sempre creduto in me stessa» Conduttrice, giornalista, sindaca, direttrice artistica, imprenditrice. Sono numerosi i ruoli rivestiti da Gabriella Carlucci nel corso della sua vita, tutti svolti sulla scia di una vecchia promessa strappata a se stessa: «Nessuno dovrà mai sentirsi legittimato a dirmi che non sono all’altezza». Nel corso dell’intervista, emergono sentimenti liberatori e di riscatto da parte della sorella minore di Milly, in seguito a pregiudizi e sgambetti vissuti soprattutto durante la sua esperienza parlamentare, in tre legislature diverse. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Gabriella Carlucci: «Vogliono vederti cadere, ma tu resta in piedi»

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