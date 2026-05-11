L'amministratore delegato ha confermato che domenica alle 12.30 si giocherà il derby e la partita decisiva per la qualificazione alla Champions League. Tuttavia, resta possibile il cambio di data, con l'ipotesi di spostare gli incontri a lunedì. La Lega Serie A ha deciso di programmare le gare delle squadre coinvolte nelle competizioni europee in questa fascia oraria. Nessuna comunicazione ufficiale per il momento riguardo a variazioni di orario o giorno.

Non si placa il caos intorno all’orario e al giorno in cui si giocherà il derby tra Roma e Lazio. E in cui, per esigenze di contemporaneità, si disputeranno almeno altre tre partite di Serie A che vedono coinvolte le squadre in corsa per un posto in Europa. E quindi Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Como-Parma e (forse) Pisa-Napoli se gli azzurri non dovessero battere stasera il Bologna. Poco fa, proprio sull’orario del derby, previsto per lo stesso giorno della finale degli Internazionali di tennis, si è esposto Luigi De Siervo, ad della Lega. "Cercando di tenere insieme, in un punto di equilibrio, tutte le esigenze, dall'ordine pubblico alla finale degli Internazionali di tennis fino alle esigenze di contemporaneità previste per le ultime due giornate di campionato, sono convinto che la soluzione delle 12.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - De Siervo: "Derby e corsa Champions domenica alle 12.30". Ma resta in piedi l'ipotesi lunedì

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