Delitto di Garlasco De Rensis | Stasi ha una speranza crescente ma resta con i piedi per terra

Un avvocato difensore ha dichiarato che Alberto Stasi, condannato per un omicidio avvenuto a Garlasco, ha una speranza di riapertura del caso in crescita. Tuttavia, ha aggiunto che il suo cliente si mantiene realistico e consapevole della situazione attuale, considerando la condizione di detenzione e la complessità delle indagini in corso. La sua posizione resta stabile, senza lasciarsi trasportare da aspettative eccessive.

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« Alberto Stasi ha una speranza sempre più crescente, ma mantiene un equilibrio che lo porta a restare con i piedi per terra, consapevole della sua attuale condizione di detenuto e della complessità dell’indagine». Così l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Stasi, intervenuto in collegamento con il programma “IgnotoX” su La7. Le parole del difensore Il legale ha sottolineato l’atteggiamento prudente del suo assistito: «È consapevole che questa è un’indagine seria, che forse ci permetterà di lavorare intensamente e nel tempo più veloce possibile, compatibilmente con la mole degli atti, per preparare una richiesta di revisione». Un passaggio...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Delitto di Garlasco, De Rensis: “Stasi ha una speranza crescente ma resta con i piedi per terra” Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026 Notizie correlate Delitto Garlasco, l’avvocato De Rensis: “Esposto contro di me? Operazione spazzatura per colpire Stasi”“L’esposto contro di me è un’operazione spazzatura, volevano colpire come primo obiettivo Stasi”. Caso Garlasco, esposto contro la difesa Stasi: De Rensis attacca ‘È una manovra per colpirci’L’esposto e le accuse sulla gestione mediatica Un nuovo fronte si apre nel caso Garlasco, uno dei più discussi della cronaca giudiziaria italiana. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Delitto di Garlasco, la nuova ricostruzione: Sempio uccise Chiara Poggi per un rifiuto; Delitto di Garlasco, Sempio deciderà all’ultimo se parlare ai pm. Per la difesa l'esame antropometrico escluderebbe la sua presenza sulla scena del crimine; L’aggressione, l’orario e il movente del delitto di Garlasco: le due verità sulla morte di Chiara; Dentro la Notizia: Delitto di Garlasco: Sempio ha ucciso Chiara per un rifiuto Video. Delitto di Garlasco, Procura di Pavia chiude le indagini sull’omicidio: Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi, le notizie in direttaLe ultime notizie sulle indagini sul delitto di Garlasco: la Procura di Pavia ha chiuso le indagini nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile ... fanpage.it Garlasco, De Rensis sugli ultimi sviluppi: Ci vuole equilibrio, ma fiduciosi che si allontani la colpevolezza di StasiAntonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, ha commentato gli ultimi sviluppi legati al Delitto di Garlasco e alla posizione di Andrea Sempio. la7.it ULTIM'ORA Gli inquirenti che indagano sul delitto di Garlasco avrebbero notato un cambiamento nelle testimonianze di Marco Poggi. Che cosa emerge dalle carte dell'inchiesta: https://fanpa.ge/5xmZb - facebook.com facebook La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. L'articolo completo su Repubblica Milano #rep x.com