Fusione Aeb-A2A la presidente voleva sempre anticipazioni
L’allora presidente di Aeb si rivolse direttamente a me più volte, chiedendo di conoscere in anticipo i valori delle società secondo varie ipotesi di debito. La presidente di A2A, nel frattempo, desiderava ricevere anticipazioni sulle decisioni legate alla fusione tra le due aziende. In alcune occasioni, anche l’ex presidente di Aeb si interfacciò personalmente, cercando di ottenere informazioni prima che fossero rese pubbliche.
"Anche l’allora presidente di Aeb Loredana Bracchitta interloquiva personalmente con me. Voleva anticipazioni sui valori delle società in base a diverse ipotesi di debito". A parlare al processo al Tribunale di Monza sulla sospetta fusione tra Aeb e A2a un advisor finanziario che aveva avuto da Aeb il compito di stilare una valutazione degli asset e che è stato convocato in aula dalla pubblica accusa, secondo cui l’operazione sarebbe stata realizzata "al solo fine di favorire la società A2a" con danno complessivo per Aeb "non inferiore a 60 milioni di euro" e con "l’omessa valorizzazione di un premio di maggioranza a favore di Aeb non inferiore a 5,7 milioni di euro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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