"Anche l’allora presidente di Aeb Loredana Bracchitta interloquiva personalmente con me. Voleva anticipazioni sui valori delle società in base a diverse ipotesi di debito". A parlare al processo al Tribunale di Monza sulla sospetta fusione tra Aeb e A2a un advisor finanziario che aveva avuto da Aeb il compito di stilare una valutazione degli asset e che è stato convocato in aula dalla pubblica accusa, secondo cui l’operazione sarebbe stata realizzata "al solo fine di favorire la società A2a" con danno complessivo per Aeb "non inferiore a 60 milioni di euro" e con "l’omessa valorizzazione di un premio di maggioranza a favore di Aeb non inferiore a 5,7 milioni di euro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fusione Aeb-A2A, "la presidente voleva sempre anticipazioni"

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