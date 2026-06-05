La Camera statunitense ha approvato una legge che permette la fusione tra le forze cyber e militari, su richiesta del governo israeliano. La decisione segue un’ipotesi avanzata recentemente da fonti di stampa e diventa ufficiale con l’approvazione parlamentare. La legge autorizza l’integrazione delle strutture di cybersicurezza con quelle militari, rafforzando la collaborazione tra i due paesi in ambito di sicurezza informatica e difesa.

Quella che fino a pochi giorni fa era solo un’ipotesi, avanzata sulle pagine di InsideOver da Andrea Muratore, è oggi una realtà sancita dalla legge. La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una misura storica che prevede l’integrazione operativa tra le forze armate statunitensi e quelle israeliane, con un focus particolare sulle armi cyber e sulle tecnologie critiche. Si tratta della Sezione 224 del National Defense Authorization Act (NDAA) per l’anno fiscale 2027, il maxi-emendamento che definisce il bilancio del Pentagono. Il provvedimento, intitolato «United States-Israel Defense Technology Cooperation Initiative», è passato con una votazione espresso ( voice vote ) dopo che un tentativo dell’esponente democratico Ro Khanna (California) di stralciare la norma è stato sonoramente respinto. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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© It.insideover.com - Stati Uniti e Israele sempre più integrati: la Camera Usa approva la fusione cyber-militare voluta da Netanyahu

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Important Russian weapons in Venezuela's arsenal seized by US: America will learn military secrets

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